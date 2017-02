Élodie Varlet (Plus belle la vie) est enceinte de son deuxième enfant

En janvier 2014, Élodie Varlet avait fait la même annonce sur les réseaux sociaux, sans en dévoiler la raison. Mais quelque temps après, le public découvrait qu'elle était enceinte de son premier enfant. La comédienne et son compagnon Jérémie Poppe – qui a incarné le rôle de Romain Blanchard dans Plus belle la vie – ont accueilli un petit Marcus au printemps 2014. "La vie d'ado, c'est fini ! Il faut se coucher plus tôt, être plus sage. Avec Plus belle la vie, je travaille énormément. Cela demande beaucoup d'organisation. Je me suis d'ailleurs installée à plein temps à Marseille, où mon fils va à la crèche. Et mon homme est là pour me soutenir", avait-elle confié à Télé Poche en juillet 2015.