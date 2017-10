Élodie Varlet (Plus belle la vie) maman : Le prénom de son bébé révélé !

Le 3 novembre, la 5e saison de Cut ! est de retour, avec Élodie Varlet, alias Estelle Cantorel dans Plus belle la vie. À cette occasion, la jeune maman a accordé une interview au magazine Télé Star. Elle y évoque la naissance de son deuxième enfant et révèle même son prénom !

La grossesse d'Élodie Varlet a eu une influence sur le scénario de la série. Un heureux événement a donc été intégré à l'histoire pour le plus grand bonheur de la comédienne qui était alors enceinte de 7 mois. Travailler tout en étant enceinte a fait très plaisir à la compagne de Jérémie Poppe – qu'elle a rencontré en 2010 sur le tournage de PBLV. "Je trouve ça chouette de travailler en attendant un enfant. C'est la première fois car, pour Marcus [son aîné de 3 ans, ndlr], je m'étais arrêtée à 5 mois et demi", a-t-elle expliqué.

On savait que son deuxième bébé était né en juillet, mais on ignorait son prénom jusqu'ici. À Télé Star, Élodie Varlet dévoile qu'il s'appelle Solal !

Dans une récente interview accordée à Télé 7 Jours, l'actrice avait fait des confidences sur sa maternité. "J'adore les bisous ! Et je vous confirme qu'entre les garçons et les mamans, il y a quand même un truc... Marcus ne cesse de répéter que je suis son amoureuse ! Notre petit rituel : chaque matin, à 6h, il nous rejoint dans le lit pour dormir une heure avec nous. Et là, c'est câlins à gogo. Le bonheur", avait-elle raconté.