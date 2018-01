Elsa Wolinski, toute nue, publie un bel hommage à son père Georges

Combattre la bêtise par l'intelligence et non par la haine

Celle qui est un membre actif du collectif féministe Nous sommes 52 et qui avait défilé les seins à l'air, le 31 mai à Paris, afin de défendre les Femen a publié quelques heures plus tard une seconde photo, celle du bébé d'une amie qui porte le même prénom que son papa décédé. "comme je ne vais pas me mettre toute nue chaque jour je vous présente Georges. Il est né pendant les attentats. C'est le fils de mon amie Sarah. Il est la preuve que l'amour est plus fort et que la vie continue malgré les manques les horreurs et les joies. (...) je pense surtout que j'ai de la chance parce que la mort de mon Georges à moi m'a permis de grandir de m'ouvrir d'accepter et d'aimer mon prochain même s'il est atroce. Combattre la bêtise par l'intelligence et non par la haine. Il faut avoir la capacité à sourire de l'âme dans le courant de la tristesse c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour avancer et garder mes rêves. Mais ça marche. #merci à vous d'être toujours si tendre #merci à mes copines journalistes et merci à ma bande de copines totalement délurées et tellement fidèles de m'entourer d'éclats de rires 'l'humour est le plus court chemin d'un homme à un autre' Wolinski", a-t-elle écrit en citant son père.