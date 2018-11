Emilie Fiorelli amincie, sa nouvelle silhouette dévoilée : "Je suis enfin bien"

Le 22 avril 2018, Emilie Fiorelli a donné naissance à son premier enfant. Une petite fille prénommée Louna, née de ses anciennes amours avec le footballeur M'Baye Niang. Depuis, la belle blonde de 28 ans tente de retrouver la ligne comme elle l'a révélé sur Instagram, le mercredi 7 novembre 2018.

Pour la première fois, la gagnante de Secret Story 9 a révélé le nombre de kilos qu'elle a pris pendant sa grossesse : "Je vais l'assumer lol j'avais pris 23kg." Si elle n'a pas dit combien elle en a perdu depuis, Emilie Fiorelli est apparue clairement amincie sur sa dernière publication Instagram. Elle s'est dévoilée en tenue de sport et n'a pas manqué de mettre en avant ses abdos.

"Me revoilà sur Insta, je suis mère et femme à la fois, j'ai envie que mon Instagram me ressemble. C'est pourquoi j'ai décidé de recommencer et me concentrer plus sur ce que j'aime. Ma fille, la mode, le bien-être tout ce qui m'entoure j'essaierai de le partager avec vous. Je débute ce premier post avec une photo de maintenant, six mois après avoir accouché. Je suis enfin bien dans ma peau (je préfère même mon corps de maman que celui d'avant) La clef de la réussite c'est simplement la détermination et la motivation. Mille Merci à Franck de @gemainsi de m'avoir aidé à retrouver mon corps après ma grossesse", a-t-elle écrit en légende.

Nul doute que la soeur de Loïc Fiorelli continuera à partager sa belle évolution.