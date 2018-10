Émilie Fiorelli séparée de Mbaye Niang : Révélations sur leur rupture définitive

Rien ne va plus entre Émilie Fiorelli et M'Baye Niang ! Alors qu'ils s'étaient réconciliés après une première rupture en juillet 2018, l'ancienne candidate de Secret Story 9 et le footballeur qui évolue au poste d'attaquant au Stade rennais ont mis un terme définitif à leur relation. C'est sur les réseaux sociaux que l'ex-star de la télé-réalité a annoncé la mauvaise nouvelle.

Jeudi 26 octobre 2018, Émilie Fiorelli s'est emparée de son compte Instagram pour dévoiler les premières raisons de sa rupture avec M'baye Niang. Dans sa story, la maman de Louna (née le 22 avril 2018) s'est exprimée sans langue de bois. "Vous devez vous en douter, a-t-elle débuté. J'ai enfin pris la décision de quitter définitivement M'baye. J'ai eu encore l'espoir une dernière fois qu'il change mais PERSONNE ne change ! 156e chance lol."

"L'alcool, les milieux malsains, la polygamie ne font pas partie de ma vie et mes goûts. Ce n'est pas dans ce système que je souhaite m'épanouir et élever Louna. Sans compter le manque de respect dans TOUS les sens du terme qu'il a pu avoir à mon égard !", a-t-elle continué.

Émilie Fiorelli est persuadée qu'elle sera victime de critiques et sait à quoi s'attendre : "Pension alimentaire ? Lol, si vous saviez ! Il verra sa fille quand il voudra lui consacrer du temps. Vous ne savez rien ou presque rien de cette relation ! Donc, rien ne sert de juger. Je suis une fille très naïve et quand j'aime, j'en perds la vue."

Émilie Fiorelli le dit haut et fort, sa relation avec M'baye Niang est finie pour de bon. "Donc en gros, nous ne sommes plus du tout faits pour être ensemble. Je ne préciserai pas la raison pour laquelle j'ai décidé de le quitter. Tout se sait... Vous verrez ! Je souhaite faire le deuil de cette relation destructrice. Veuillez respecter mon choix, je souhaitais juste être franche avec vous, beaucoup de personnes ne comprenaient pas pourquoi on ne s'affichait plus ensemble", a-t-elle conclu.