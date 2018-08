Emilie Fiorelli réunie avec M'Baye Niang : Leur tendre portrait de famille

Emilie Fiorelli et le footballeur M'Baye Niang ne seront pas restés fâchés bien longtemps. Le couple annonçait sa séparation surprise au début du mois de juillet 2018, deux mois seulement après avoir accueilli son premier enfant, une petite fille prénommée Louna (née le 22 avril 2018). Mais si la gagnante de Secret Story 9 demandait à ses fans de "ne plus l'associer" au père de son bébé, elle semait le doute les jours suivants en s'affichant spontanément avec lui.

Ce mardi 21 août, le doute n'est plus permis et les amoureux sont enfin réunis. En effet, Emilie et le footballeur qui évolue au poste d'attaquant au Torino FC sont apparus plus soudés que jamais sur Instagram. La jeune femme y a partagé un joli portrait de famille en inscrivant sobrement en légende : "Niang Family".

Ce rassemblement inattendu a fait plaisir aux fans de la belle blonde, qui n'espéraient plus revoir le couple se reformer. Ces derniers ont commenté en masse ce post largement apprécié et rempli d'amour : "Ahhh voila une photo qui me fait plaisir", "Super plein de bonheur à vous la famille ça n'a pas de prix", "L'amour est plus fort que tout", "ça fait plaisir de vous voir réunis tous les 3".

Visiblement apaisée et comblée, Emilie Fiorelli n'a plus de mal a partager quelques instants d'intimité sur le réseau social après s'en être éloignée quelque temps suite à de vives critiques sur sa vie privée. Récemment, elle dévoilait une adorable photo d'elle et Louna à l'occasion des quatre mois de sa petite princesse.