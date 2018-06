Émilie Fiorelli critiquée après un selfie avec Louna : Sa réponse cash !

Émilie Fiorelli ne s'attendait probablement pas à ce qu'une photo de sa fille et elle déclenche de telles réactions ! Dimanche 10 juin 2018, la gagnante de Secret Story 10 a dévoilé une photo sur laquelle on peut voir sa fille Louna (1 mois et demi) et elle en plein câlin. Une rare photo qui a fait réagir ses abonnés. Si certains étaient heureux de voir un tel moment de complicité, d'autres ont regretté que la compagne de M'Baye Niang ne partage pas plus sa nouvelle vie de maman. La jeune femme, maman pour la première fois depuis le 22 avril, leur a fait connaître le fond de sa pensée.

"Je suis un petit peu déçue, j'aurais aimé que tu nous montres et partages plus ta nouvelle vie de maman sans pour autant montrer son visage plutôt que les placements de produits !", "Tu nous montre tes achats, le décor de la chambre, etc. donc, forcément, on se sent petit peu concernés. Dans ce cas, autant ne rien montrer dès le début !", a-t-on notamment pu lire.

Agacée, Émilie Fiorelli a tenu à crier sa colère en story Instagram. "Pour les personnes qui cherchent toujours à redire quelque chose sur ma vie... Dites-vous une chose : j'en ai rien à foutre ! À l'âge que j'ai, je décide de ma vie comme je l'entends, que ça plaise ou non. (...) Au cas où vous ne l'auriez toujours pas compris, on affiche ce que l'on souhaite afficher sur les réseaux. Le reste, on se le garde pour nous, pour notre vie privée", a-t-elle écrit dans un premier temps.

La belle blonde s'en est ensuite prise aux personnes qui lui reprochaient de faire des placements de produits. Et de conclure : "Ne vous fatiguez même plus avec vos morales. Je tâcherai juste de bloquer vos comptes."