Émilie Fiorelli enceinte de M'Baye Niang : Elle dévoile son baby bump !

Fin septembre, Public dévoilait qu'Emilie Fiorelli était enceinte de son premier enfant. Si sur le coup, la gagnante de Secret Story 10 n'avait pas souhaité confirmer la nouvelle, elle a fini par l'officialiser dans la soirée du vendredi 3 novembre.

En effet, la Marseillaise a dévoilé un cliché sur lequel on peut découvrir son petit ami M'Baye Niang embrasser son petit baby bump. "IN ATTESA", peut-on lire en légende ("en attente", en français"). Une photo qui a attendri ses abonnés. "Encore félicitations ! Tu le mérites encore plus qu'une autre je pense. Tu feras, je suis sûre, une bonne maman", "Félicitations à @mbaye_niang11 et à toi @emilie_fiorelli_officiel merveilleuse nouvelle", "Félicitations Émilie ! je suis tellement heureuse pour vous gros bisous", a-t-on notamment pu lire parmi les nombreux commentaires. De son côté, l'attaquant du Torino FC a posté la même photo afin d'annoncer la bonne nouvelle.

En juin dernier, une rumeur de grossesse était sortie. Une situation qui avait quelque peu agacé Emilie Fiorelli. "Bonjour, j'espère que vous allez bien! Une exclu rien que pour vous: NON je ne suis pas enceinte. Si ce jour arrive je vous en informerai MOI", avait-elle alors posté. Elle n'avait pas menti !