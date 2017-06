Émilie Fiorelli (Secret Story 9) enceinte ? "J'ai une exclu rien que pour vous"

Lorsque l'on est une star de télé-réalité (a fortiori quand on a remporté une édition de Secret Story sur NT1), de très nombreux internautes s'intéressent chaque jour à votre vie privée !

Émilie Fiorelli, qui a remporté la 9e saison de Secret Story, peut en témoigner. Alors qu'elle recevait de nombreux messages lui demandant si par hasard elle ne serait pas enceinte de son amoureux le footballeur M'Baye Niang, la jeune femme de 27 ans qui s'est récemment montrée resplendissante en bikini depuis ses vacances en Grèce a réagi.

"Bonjour, j'espère que vous allez bien ! Une exclu rien que pour vous : non, je ne suis pas enceinte. Si ce jour arrive, je vous en informerai MOI !", a-t-elle statué face à ses 258 000 abonnés Twitter.

Une réponse qui a évidemment suscité l'intérêt de nombreux admirateurs. "Ok, des bisous, on croise les doigts !", "D'accord, merci pour ton message ma baby d'amour", "Les rumeurs inutiles... lol, tu as un ventre plat et un corps parfait !", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Le message est passé !