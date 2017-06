Emilie Nef Naf à califourchon sur Jérémy Menez : L'amour fou à Cancún

Une nouvelle vie en Turquie

Très peu exploité à Bordeaux, Jérémy Menez prend le large et quitte la France pour la Turquie. Un départ après une saison seulement qui fait l'unanimité. "Il n'a pas fait la saison qu'on aurait souhaité qu'il fasse et que lui aurait souhaité faire. Dès lors qu'il y a eu un club dans lequel il pensait pouvoir se relancer et qu'on était d'accord avec ce club, on ne s'y est pas opposé. Mais on ne l'a pas poussé dehors" a commenté Stéphane Martin, président des Girondins de Bordeaux, à 20 minutes. Recruté par le club d'Antalyaspor (qui a terminé 5e du championnat national), Jérémy Menez a-t-il prévu de déménager avec Emilie Nef Naf et leurs deux enfants ? On ne le sait pas encore.