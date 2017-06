Émilie Nef Naf amoureuse à Cancún : Jérémy Menez lui déclare sa flamme !

Émilie Nef Naf, grande gagnante de Secret Story 3 (TF1), est heureuse et elle nous le fait savoir !

Actuellement en vacances à Cancún au Mexique avec son footballeur de compagnon Jérémy Menez, la star de télé-réalité de 29 ans – qui a beaucoup changé physiquement depuis son passage par la Maison des Secrets en 2009 – a dévoilé une courte vidéo dans laquelle le couple s'enlace (après un porté de Dirty Dancing raté !) en bord de mer. Une complicité retrouvée qui fait très plaisir à voir... Rappelons que le duo s'est séparé pendant de longs mois en 2016 !

Chose rare, Jérémy Menez a lui-même pris le temps d'adresser un post Instagram à sa célèbre compagne ce 11 juin 2017. "Il y a des choses qui ne s'expliquent pas <3 #myfamily #onelove", a indiqué le sportif de 30 ans en commentaire d'une photo où on le voit porter la mère de ses enfants, Maëlla (4 ans) et Menzo (deux ans), sur son dos.

"Au top, enfin réunis, longue vie à vous deux", "Le meilleur dénouement du monde", "Je suis grave émue, ça fait grave plaisir de vous voir ensemble", "Je ne commente jamais mais là je suis obligée, cette image je l'attendais depuis un moment !!! Tu as véritablement une femme extraordinaire et une maman exemplaire ! Préserve ta famille", "Quand on aime on a des hauts et des bas, parfois il faut une pause pour mieux se retrouver", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Rappelons également que Jérémy Ménez vient de signer un contrat de trois ans avec le club turc d'Antalyaspor, après un passage rapide par Bordeaux. Émilie Nef Naf sera-t-elle aussi du voyage ? L'avenir nous le dira...