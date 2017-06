Émilie Nef Naf, maman comblée : Elle pose avec ses enfants sur Instagram

Émilie Nef Naf vit un bonheur absolu avec sa petite famille, elle a tenu à le partager avec ses nombreux fans sur les réseaux sociaux.

En 2009, la jeune femme au corps de rêve était au casting de la saison 3 de Secret Story sur TF1. Après avoir passé trois mois enfermée dans la Maison des Secrets, la candidate a remporté le jeu haut la main. Depuis cette première apparition télévisée, Émilie Nef Naf a bien changé : elle est l'heureuse maman des petits Maella (4 ans) et Menzo (2 ans), fruits de son amour avec le footballeur Jérémy Ménez.

Il y a quelques heures sur Instagram, la sublime secrétiste surnommée à l'époque "chico d'enfer" nous a démontré à quel point ses deux bambins avaient grandi. Sur une photo touchante où la bombe se met en scène faisant des grimaces, elle présente une fois de plus Maella et Menzo. "'Une vie sans amour est comme une année sans journées ensoleillées" #loveislikeadrug #love #justlove", légende-t-elle. Heureux de voir la famille en grande forme, ses nombreux followers n'ont pas manqué de lui faire savoir qu'ils étaient irrésistiblement mignons !

"Cette photo transpire l'amour !", "Vous êtes mignons", "Magnifique tes enfants", "Trop beau", "Superbe photos !", "Magnifique", "Trop chou", "Adorables quoi de plus merveilleux", "J'adore ! Ça déborde d'amour et de complicité" ou encore "Et une vie sans enfants et une vie sans bonheur !", peut-on lire dans les commentaires de ce cliché adorable. Comme quoi, après la télé-réalité, tout est possible !