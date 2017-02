Emile Nef Naf alias "chico d'enfer" dévoile une photo d'elle enfant

Comme de nombreuses stars de télé-réalité, Emilie Nef Naf a eu recours à la chirurgie esthétique mais, contrairement à certaines, la bombe qui a remporté la troisième saison de l'émission Secret Story n'a pas complètement dénaturé son visage.

La jolie brune a publié un récent photo-montage sur sa page Instagram qui témoigne de l'évolution de son visage. Sur le premier cliché daté de 1996, on peut la voir enfant tandis qu'une autre photo la montre 20 ans plus tard. Même yeux rieurs et sourire charmeur, seul son nez - qu'elle a fait refaire avec les gains qu'elle a remporté quand elle a remporté l'émission de télé-réalité qui l'a révélée - est légèrement plus différent.

Pour autant, comme l'ont souligné les internautes, la sportive de 29 ans ressemble à s'y méprendre à sa grande fille et n'a pas complètement abîmé son joli minois.

"Garde ton sourire de petite fille, Ne rêve pas, vis! Ne pense pas, agis. Ne t'excuse pas, assume. N'hésite pas, fonce. Rappelle-toi qu'hier est parti et que demain ne reviendra peut-être plus jamais. Seul aujourd'hui t'appartient, donc garde le sourire et profite de chaque instant et de chaque moment de la vie", a-t-il écrit en légende du cliché avant d'ajouter une série de hashtag "Fuck les mythos", "Fuck les fragiles", ainsi que "juste mythique" et "chico d'enfer.

Si son visage reste inchangé, ce n'est pas le cas de sa silhouette. Depuis la naissance de son deuxième enfant - Menzo (2 ans) - la compagne du footballeur Jérémy Ménez, avec qui elle partage aussi la petite Maëlla (4 ans), s'est délestée de 30 kilos. Une transformation bluffante !