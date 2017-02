Emilie Nef Naf révèle ses 5 astuces pour un corps de rêve !

Votre bonne résolution de 2017 était de perdre du poids ? On vous conseille de suivre le compte Instagram d'Emilie Nef Naf dans ce cas !

A la suite de sa seconde grossesse, la maman de Maëlla (4 ans) et Menzo (2 ans) s'est mise en tête de perdre ses kilos en trop. Aussi a-t-elle repris le sport de façon régulière et rééquilibré son alimentation pour atteindre son objectif. Et sa ténacité a payé puisqu'elle a perdu près de 30 kilos et affiche désormais une silhouette athlétique. Mieux encore, le sport est devenu une véritable passion au point qu'elle partage depuis peu quelques conseils de nutrition et d'hygiène de vie par le biais de sa chaîne YouTube et son compte Instagram.

Mercredi 1er février, elle a par exemple dévoilé ses cinq astuces pour obtenir des résultats. La première ? Bien choisir la personne avec laquelle vous partagez vos séances de sport : "Il vous faut choisir LE partenaire. Celui qui ne vous plantera pas à la dernière minute, celui qui vous encouragera quand vous aurez une baisse de moral, avec lequel vous partagerez vos objectifs. C'est le meilleur moyen pour perdre du poids."

Privilégier la taille de vêtements que l'on veut atteindre au moment de faire du shopping et placarder des photos de personnalités au physique de rêve, ou d'anciennes photos de vous, aide également à rester motivé et concentré selon la compagne de Jérémy Ménez.

"N'oubliez jamais que vous obtiendrez le corps que VOUS avez choisi, que vous perdrez du poids car VOUS l'avez décidé, et que vous vous sentirez bien car VOUS êtes responsable, de votre santé, de votre apparence, vous êtes VOUS", a-t-elle conclu.

Vous savez ce qu'il vous reste à faire !