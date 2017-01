Émilie Nef Naf : Tendre message pour Menzo... et divine boulette !

Afin de célébrer l'année 2017, Émilie Nef Naf a dévoilé il y a quelques jours un tendre post sur son compte Instagram inspiré d'un discours du pape François. Un message dédié à son fils mais, il y a un hic !

La gagnante de la saison 3 de Secret Story qui est de nouveau en couple avec le footballeur Jérémy Ménez, actuel attaquant aux Girondins de Bordeaux, a publié un joli cliché d'elle et de son fils Menzo (2 ans) – elle est aussi maman de Maëlla (4 ans) – complété d'une légende craquante : "Que ta vie devienne un jardin d'occasions d'être heureux... Que dans tes printemps tu sois amant de la joie ! Que dans tes hivers tu sois ami de la sagesse. Et que quand tu te trompes de route tu recommence à zéro. Comme ça tu seras plus passionné pour la vie. Et tu découvrira qu'être heureux, ce n'est pas avoir une vie parfaite. Mais user les larmes pour irriguer la tolérance. Utiliser les pertes pour aiguiser la patience. Utiliser les erreurs pour sculpter la sérénité. Utiliser la douleur pour lapider le plaisir. Utiliser les obstacles pour ouvrir les fenêtres de l'intelligence. Ne jamais se rendre ! Ne jamais renoncer ! Donner à ceux que tu aimes! #papefrancois #bonneannée2017."