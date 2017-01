Saint, Chanel, Menzo, Boomer... Les bébés de stars les plus mignons d'Instagram

Avec l'ère des réseaux sociaux, les stars ont franchi un cap dans la mise en scène de leur quotidien, notamment sur Instagram. Alors que la plupart ont choisi de se protéger et de mener une vie privée le plus loin possible des caméras et objectifs, d'autres ont décidé de briser la glace entre eux et leurs nombreux fans. Et ceux qui ont la cote sur Instagram en 2016, ce sont les bébés.

Dans ce diaporama qui regorge de bébés irrésistibles, on retrouvera les plus beaux nourrissons de l'année, mais également ceux qui sont omniprésents. C'est le Boomer, le fils de Michael Phelps, qui a carrément sa propre page Instagram, tout comme Dream Kardashian, la fille de Rob et Blac Chyna. Que dire des petits bouilles de Chanel, la fille d'Ice-T, qui pose régulièrement avec son double (sa maman Coco Austin), ou bien Nolan Lagardère, troisième et dernier-né bien présent de Jade Lagardère.

Il est désormais de coutume de présenter au monde entier son bébé, plutôt que de laisser les paparazzi courir après les premières photos exclusives. C'est ce que fait Liv Tyler, avec sa petite Lula, ou l'ex de Louis Tomlinson qui a présenté le petit Freddie, n'en déplaise à l'ex-One Direction qui n'y était pas trop favorable. John Legend et sa chérie Chrissy Teigen ont préféré Instagram pour célébrer Luna et montrer à quel point elle était irrésistible.

Côté Français, on retrouvera également Émilie Nef Naf aux côtés de Menzo, le petit Tom sublimé par un filtre Snapchat grâce à sa mère Ingrid Chauvin, Aurélie Van Daelen adorable maman de Pharell, Alexandra Rosenfeld gaga de sa petite Ava. À l'international, Dwayne Johnson avec sa jolie Jasmine, Behati Prinsloo et Adam Levine avec Dusty Rosen, et bien sûr des incontournables comme Saint, le fils de Kim Kardashian et Kanye West, Olivia Wilde avec Daisy Josephin, Megan Fox avec son troisième bambin, Journey River, ou encore Blake Lively et Ryan Reynolds qui ont préféré le tapis rouge et surpris leur petit monde pour présenter la petite Ines.