Emilie Nef Naf : En maillot très échancré pour faire le show avec Jérémy Ménez

L'été d'Emilie Nef Naf et Jérémy Ménez est chaud, très chaud. Alors que l'on avait laissé les deux tourtereaux à califourchon à Cancún, la gagnante de Secret Story de 29 ans et le footballeur de 30 ans poursuivent leurs vacances du côté de la Grèce, sur l'île de Mykonos. Heureux locataires d'une chambre d'hôtel grand luxe avec piscine, au bord de la Méditerranée, Emilie Nef Naf et Jérémy Ménez n'ont pas tardé à donner de leurs nouvelles.

Fière de sa silhouette tonique qu'elle a façonnée avec assiduité durant des mois, Emilie Nef Naf propose à ses quelque 458 000 abonnés de la découvrir dans un maillot de bain noir très décolleté et échancré. C'est ainsi que la maman de Maëlla et Menzo, visiblement absents du voyage, pose dans la piscine, un exercice travaillé. Les jambes légèrement écartées, le genou droit relevé et les mains caressant sa longue chevelure dorée et rosée, l'ancienne candidate de téléralité ne fait pas dans le naturel.