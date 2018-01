Emily Ratajkowski et Kim Kardashian : Sublimes en robes noires identiques

Plus récemment, le créateur Alex Perry a fait une autre heureuse ! L'actrice et mannequin Emily Ratajkowski était également habillée d'une robe noire à fines bretelles de la marque australienne (pré-collection automne 2018) lors de l'after-party des Golden Globes, organisée par le magazine InStyle et les studios Warner Bros. Pictures.

Emily Ratajkowski s'est jointe au défilé de looks noirs de la cérémonie, théâtre d'une manifestation contre le harcèlement, les discriminations et l'inégalité homme-femme en milieu professionnel, initiée par le mouvement Time's Up Now.