Serena Williams mariée à Alexis Ohanian, Beyoncé et Eva Longoria invitées

Dans ses plans, Serena Williams avait prévu de devenir madame Ohanian avant de fonder une famille mais la vie en a décidé autrement, pour son plus grand bonheur. Maman depuis le 1er septembre dernier d'une adorable petite Alexis Olympia, la joueuse de tennis américaine de 36 ans a épousé Alexis Ohanian, cofondateur de la puissante plateforme Reddit, le jeudi 16 novembre à la Nouvelle-Orléans. Les informations d'Us Weekly étaient donc exactes. Le média US avait révélé quelques jours auparavant que les noces étaient prévues en Louisiane sans pour autant dévoiler la date du mariage.

Pour ce moment unique, Serena Williams a mis les petits plats dans les grands en organisant un dîner de répétition la veille, prenant les plus grandes précautions pour ne pas être photographiée. Malgré tout aperçue très rapidement à la fin de la soirée, la championne a été vue dans une robe scintillante. Impossible pour autant de certifier qu'il s'agit de sa robe de mariée.

Le mariage de Serena Williams et Alexis Ohanian s'est déroulé au centre d'Arts contemporains de la Nouvelle-Orléans, une cérémonie sur le thème de La Belle et la Bête. Côté invités, les jeunes époux n'ont pas lésiné, s'offrant la présence de Beyoncé et son mari Jay-Z (qui a pris un jet privé après son concert en Caroline du nord pour rejoindre la Louisiane), la papesse de la mode Anna Wintour, Kim Kardashian, Kelly Rowland, la future mariée Caroline Wozniacki, le jeune marié Colton Haynes, Ciara et La La Anthony qui avaient toutes les deux participé à la bachelorette party, l'équivalent de l'enterrement de vie de jeune fille, à New York. Eva Longoria et son mari Jose Baston étaient également des festivités. Le couple est apparu tout sourire lors de leur arrivée au dîner de répétition.

Détentrice de plusieurs grands titres, Serena Williams avait placé le tennis au coeur de son mariage en proposant à chaque invité de repartir avec un trophée doré portant son nom. Selon certaines indiscrétions, la championne avait prévue de porter deux robes, l'une pour la cérémonie et l'autre pour la soirée. Et si elle avait perdu très vite les kilos de sa grossesse, c'était sans aucun doute pour être au top pour ce grand jour.

En couple depuis 2015, Serena Williams et Alexis Ohanian s'étaient fiancés en décembre 2016.