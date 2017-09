Serena Williams maman : Silhouette au top un mois après l'accouchement

Lorsqu'elle avait confirmé sa grossesse et l'arrivée de son premier enfant à l'automne, par la voix de son agent Kelly Bush Novak, Serena Williams se disait " impatiente de revenir en 2018". Frustrée de mettre sa carrière entre parenthèses après avoir remporté l'Open d'Australie en janvier face à sa petite soeur Venus, alors qu'elle était déjà enceinte de deux mois, la tenniswoman de 36 ans n'avait qu'une hâte, reprendre du service sur les courts. Un come back qui implique nécessairement la perte de ses kilos de grossesse et un retour intensif à l'entraînement. Le premier objectif est largement rempli.

Fière d'avoir retrouvé sa silhouette d'avant-grossesse, The GOAT ("The Greatest of all time", "la plus grande de tous les temps") a publié le 28 septembre une nouvelle photo d'elle prise dans son dressing. La championne se propose en boxer noir et T-shirt de son sponsor, Nike, sur lequel est justement dessiné un court. Un selfie qui renvoie l'image d'une Serena Williams pleine d'assurance, prête à repartir à la conquête de son titre de numéro 1 actuellement par l'Espagnole Muguruza Garbine.