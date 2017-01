Eminem : Sa fille Hailie s'est métamorphosée en une véritable bombe

Étudiante en psychologie à l'université du Michigan, Hailie Scott Mathers est née le 25 décembre 1995, fruit d'un amour ravageur entre Eminem et Kim Scott. Le rappeur de 44 ans et son ex-femme (dont il a divorcé deux fois, en 2001 et 2006) se sont rencontrés alors qu'ils n'étaient que des adolescents. Il avait 15 ans et elle, 13.

Eminem a souvent évoqué sa relation tumultueuse avec son premier amour, notamment dans la chanson Kim figurant sur l'album The Marshall Mathers LP, sorti le 23 mai 2000. L'artiste s'était alors mis dans la peau d'un fou tuant sa femme. Il avait créé la polémique parce qu'il s'adressait à Kim dans la chanson, le vrai nom de sa femme de l'époque. Dans le morceau, Eminem imite aussi la voix de Kim.

C'est dans ce contexte manquant cruellement de stabilité que la petite Hailie, aujourd'hui devenue une toute jeune adulte, a grandi.