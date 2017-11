Emma Watson célibataire : La star séparée de son amoureux William

Encore une nouvelle célibataire à Hollywood ! Après Jennifer Lawrence qui a rompu avec le réalisateur Darren Aronofsky, c'est au tour d'une autre actrice très demandée de se retrouver dans le clan des séparées : Emma Watson. Selon les informations du site Us Weekly, l'écologiste, féministe et philanthrope militante de 27 ans n'est plus avec William "Mack" Knight, qu'elle fréquentait depuis deux ans.

D'après la source du magazine, ils auraient rompu un peu plus tôt cette année. La dernière apparition du couple remonte au mois de juillet 2016 à Londres. Mais étant donné la discrétion de la star de Harry Potter, difficile de suivre sa vie privée. D'ailleurs, le représentant de l'inoubliable Hermione Granger s'est refusé à tout commentaire sur la vie privée de sa cliente.

William "Mack" Knight est un directeur technique âgé de 37 ans. Selon son profil sur LinkedIn, William Knight a été diplômé de Princeton en 2003 (en écologie et biologie) puis de l'école de commerce de Columbia à Manhattan en 2011. Il travaille depuis près de sept ans pour Medallia Professional Services, société spécialisée dans le service client où il est actuellement senior manager.

Avant cette histoire d'amour, Emma Watson avait été en couple avec Matthew Janney en décembre 2014. En interview pour Vogue édition britannique, elle avait confié à propos de sa rupture : "Je me suis sentie très mal à l'aise. Même avant notre séparation, j'ai commencé à ne plus parler, parce que je voulais savoir comment me retrouver avec moi-même."