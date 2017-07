Emma Watson : Réseaux sociaux, droits des femmes... Elle répond à nos questions

Après avoir incarné l'héroïne de La Belle et la Bête, Emma Watson est de retour au cinéma dans un nouveau long métrage : The Circle. Pour ce film de science-fiction basé sur le roman du même nom écrit par Dave Eggers, l'actrice britannique de 27 ans, de passage à Paris, a répondu aux questions de Purepeople : sublime et passionnée, elle a défendu avec enthousiasme ce long métrage palpitant.

Dans The Circle avec Tom Hanks et John Boyega, Emma Watson incarne Mae, engagée dans un puissant groupe de nouvelles technologies et de médias sociaux. Quand le fondateur de l'entreprise, Eamon Bailey, l'encourage à participer à une expérience révolutionnaire qui bouscule les limites de la vie privée, de l'éthique et des libertés individuelles, elle fait alors des choix qui impactent ses proches puis l'humanité entière...

Les bienfaits et les dérives des réseaux sociaux, l'importance de protéger les enfants face à leur utilisation, la comédienne nous explique son point de vue, elle qui est très active – mais toujours prudente – sur Twitter et Instagram.

Les livres d'Emma

Nous avons profité de sa présence devant notre caméra pour discuter de la formidable opération de partage de livres qu'elle anime. Première de la classe dans Harry Potter, l'irrésistible Hermione a déteint sur Emma Watson : depuis son enfance, la comédienne manifeste un goût prononcé pour la littérature. Un plaisir qui, allié à son implication dans de nombreuses actions positives, débouche sur une initiative intelligente et amusante : celle de cacher des livres dans les villes. Elle l'avait fait à New York durant la campagne présidentielle américaine, en disposant discrètement des exemplaires de Mom & Me & Mom écrit par Maya Angelou. Cette fois, la jeune femme a fait circuler La Servante écarlate dans tout Paris !

Ce livre de Margaret Atwood, grande romancière canadienne, publié en France il y a tout juste trente ans, nous entraîne dans un futur proche et dystopique où les femmes sont en voie de disparition. Une histoire aussi palpitante qu'inquiétante qui aborde des thématiques chères à Emma Watson, ambassadrice de bonne volonté par l'ONU Femmes ! De plus, il a été adapté sous forme de série diffusée depuis le 27 juin sur OCS Max.

The Circle, en salles le 12 juillet