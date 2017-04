Emma Watson, craquante épaules nues face à Tom Hanks amoureux

Alors que le blockbuster Disney La Belle et la Bête cartonne en salles (1,1 milliard de dollars de recettes), Emma Watson prépare déjà l'après. Ce sera moins grandiose et grand public, mais qu'importe. Mercredi 26 avril, l'actrice britannique retrouvait les tapis rouges, en l'occurrence celui du festival du film de Tribeca à New York, pour y présenter The Circle. Une avant-première en bonne et due forme durant laquelle la comédienne de 27 ans a fait forte impression, autant devant les photographes que sur le grand écran.

Sublime et craquante, l'ex-star d'Harry Potter portait une très belle robe blanche moulante qui dévoilait ses épaules. En solo devant les photographes, la belle a déclenché une avalanche de flashs avant de croiser son partenaire de jeu à l'écran, Tom Hanks, qui a quant à lui posé avec sa femme, Rita Wilson. Ellar Coltrane (l'acteur de Boyhood), le réalisateur James Ponsoldt, l'étonnante Karen Gillian (excentrique dans une robe Vika Gazinskaya), Amir Talai (Kung Fu Panda) ou encore Andrew Essex et sa fille étaient de la partie.

L'histoire de The Circle : Les États-Unis, dans un futur proche. Mae est engagée chez The Circle, le groupe de nouvelles technologies et de médias sociaux le plus puissant au monde. Pour elle, c'est une opportunité en or ! Tandis qu'elle prend de plus en plus de responsabilités, le fondateur de l'entreprise, Eamon Bailey, l'encourage à participer à une expérience révolutionnaire qui bouscule les limites de la vie privée, de l'éthique et des libertés individuelles. Désormais, les choix que fait Mae dans le cadre de cette expérience impactent l'avenir de ses amis, de ses proches et de l'humanité tout entière...

The Circle sortira dans nos salles le 19 juillet.