Emma Watson chante dans "La Belle et la Bête", la Toile sous le charme !

Il s'agit du deuxième extrait musical de La Belle et la Bête, après le fameux thème composé par Alan Menken, dont la bande originale (qui avait valu à son auteur l'Oscar de la Meilleure Musique en 1992) sera reprise en totalité dans l'adaptation live du classique Disney. À noter que la chanson The Beauty and the Beast (dont on attend évidemment la version 2017), interprétée par Céline Dion et Peabo Bryson, avait été aussi couronnée d'un Oscar.

En l'espace de trente secondes, la jolie voix d'Emma Watson a en tout cas envoûté la Toile. Sur Facebook, la vidéo a été vue plus de 11 millions de fois, aimée par 335 000 internautes et partagée près de 163 000 fois. "Je n'étais pas vraiment fan d'elle pour jouer Belle parce que je ne l'avais jamais entendue chanter. Je retire tout. Des frissons partout", écrit une internaute dont le message a été approuvé par près de 6000 anonymes.

La barre sera néanmoins très haute pour Emma Watson. Si elle a séduit sur cet extrait, reste à savoir ce que l'ex-interprète d'Hermione Granger dans Harry Potter donnera sur la totalité du film. Car des sceptiques, il y en a encore. "Il n'y pas de sensation dans ce truc et ça semble auto-tuné, déplore une internaute. La Belle et la Bête est mon film préféré et Belle la princesse de ma vie, donc refaire un classique... J'attends vraiment de ce film qu'il ne soit pas décevant. Nous verrons."

La Belle et la Bête, dans nos salles le 22 mars 2017.