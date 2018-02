Enfoirés 2018 : Le clip de leur hymne "On fait le show" est arrivé

TF1 annonce pour très bientôt le nouveau spectacle des Enfoirés baptisé Musique !. En attendant la diffusion du show qui promet, comme tous les ans, de faire un carton d'audience, la célèbre troupe dévoile un avant-goût de sa performance.

Alors que l'hymne 2018 des Enfoirés a été dévoilé au mois de janvier, écrit par Soprano, le plus gros vendeur de disques de 2017, On fait le show dispose depuis le 19 février d'un clip officiel. La vidéo qui comptabilise déjà plus de 27 000 vues sur YouTube a été réalisée lors de la série de concerts donnés par les Enfoirés à Strasbourg au mois de janvier. La grande salle du Zénith avait été réservée du 16 au 21 janvier.

Tous les habitués des Enfoirés apparaissent dans le clip, de Jenifer, à Amel Bent, en passant par Kad Merad, Patrick Bruel, Michaël Youn ou encore Mimie Mathy qui signe son grand retour cette année. La comédienne de 60 ans n'avait pas pu participer au spectacle en faveur des Restos du coeur l'année passée en raison de problème de santé. L'héroïne de Joséphine, ange gardien s'était fait opérer d'une hernie discale. Et puis les petits nouveaux. En 2018, les Enfoirés ont recruté la joyeuse bande d'Alibi.com. Philippe Lacheau, sa compagne Élodie Fontan ou encore Tarek Boudali ont, semble-t-il, rapidement trouvé leur place dans la troupe des Enfoirés.

Avec la diffusion du nouveau spectacle des Enfoirés annoncée pour le 9 mars prochain, TF1 vise encore les 10 millions de téléspectateurs. En 2017, Mission Enfoirés !, diffusé le 3 mars, avait réuni 10,6 millions de téléspectateurs. Avec 45% de part d'audience, le spectacle avait tout simplement réalisé la meilleure audience de l'année, toutes chaînes confondues. Toujours au top, Les Enfoirés permettent aux Restos du coeur de distribuer chaque année davantage de repas aux familles dans le besoin.