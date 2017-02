Enfoirés 2017 : Mission accomplie pour le premier show sans Jean-Jacques Goldman

Comme toujours, le show impressionne par ses sublimes tableaux et ses costumes. Pour ne pas oublier tout ce qui a été bâti auparavant, on retrouve "quinze minutes d'extraits des années précédentes, où l'on retrouve des images de Zidane ou de Goldman", mais aussi Liberté, l'hymne de l'année passé. Malgré son absence, Jean-Jacques Goldman est quand même là, en images et dans la tête de tous les membres des Enfoirés. Michaël Youn a voulu lui rendre hommage. "Avant, je lui ai demandé son avis. Evidemment, il n'en voulait pas. J'ai proposé un hommage à l'envers. Ça l'a fait rire. Moi, je suis bon pour écrire des bêtises. Les trucs du coeur, c'est plus difficile", confie le comédien, humoriste et papa de la petite Seven. Résultat, Michaël Youn, a embarqué trois acolytes dans son hommage/sketch : M. Pokora, Patrick Fiori et Sébastien Chabal.

Pour Bénabar, l'absence de Jean-Jacques Goldman a permis de se "rappeler les fondamentaux". Pour Patrick Bruel, il n'y a pas de place à prendre : "Jean-Jacques était un leader naturel." "Jean-Jacques a si bien organisé les choses que l'esprit subsiste sans lui", complète Julien Clerc.

Amir et Kendji Girac, les petits nouveaux

Devenu un incontournable de la scène française après sa participation réussie à l'Eurovision, Amir ne s'attendait sûrement pas à se retrouver en tutu sur scène, au côté d'un certain Sébastien Chabal. "Je n'ai pas si souvent l'occasion de me déguiser en nana. C'est un vrai baptême pour moi", commente le chanteur révélé dans The Voice à TV Mag.

Pour Kendji Girac, un seul regret : celui de ne pas avoir pu échanger avec celui qui manque à tous. "Je suis si heureux de me retrouver au milieu de cette troupe ! J'aurais voulu rencontrer Jean-Jacques Goldman, mais l'intérêt c'est de participer, d'aider et d'aimer les gens", s'enthousiasme la nouvelle recrue, qui dit être "à l'arrache pour la chorégraphie".

La transmission est donc réussie, il ne reste maintenant plus qu'à savoir si Mission Enfoirés intégrera le top 5 (des audiences) lors de sa diffusion le 3 mars prochain sur TF1 à partir de 20h55. Pour l'heure, le spectacle de la troupe le plus plébiscité par les téléspectateurs reste La Boîte à musique des Enfoirés (2013) avec 12,7 millions de téléspectateurs.