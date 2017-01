Les Enfoirés 2017 : Jean-Jacques Goldman parti, la troupe "rate" son hommage

27 ans d'Enfoirés, ça ne s'oublie pas. Lorsqu'il a annoncé son retrait de l'organisation du spectacle caritatif en mai dernier, Jean-Jacques Goldman a suscité une vive émotion. Désireux de "passer la main", le chanteur adoré des Français s'était préparé à passer le relais. Le grand saut, sans lui, aura lieu dès ce soir au Zénith de Toulouse pour le premier concert du nouveau spectacle des Enfoirés baptisé 2017 : Mission Enfoirés.

Arrivés en début de semaine à Toulouse pour répéter le spectacle, les nombreux artistes des Enfoirés (Michèle Laroque, Michaël Yoün, Tal, Lorie Pester, Liane Foly, Amel Bent, Jenifer et bien d'autres...) auront une pensée toute particulière pour Jean-Jacques Goldman. Nos confrères de RTL - qui ont eu accès aux coulisses des répétitions - révèlent en effet qu'un hommage au chanteur de 65 ans parti vivre à Londres est prévu au programme, un clin d'oeil décalé comme l'a confié Michaël Yoün, avec l'humour qu'on lui connaît : "Il va y avoir un sketch sur Jean-Jacques, un hommage un peu raté, parce qu'on voulait lui rendre hommage mais on ne voulait pas faire un truc larmoyant, donc on va lui faire un hommage en humour, raté, donc un hommage désagréable."

Si plusieurs membres fidèles des Enfoirés ne participeront malheureusement pas au nouveau spectacle (Mimie Mathy, Pierre Palmade ou encore Natasha St-Pier), la joyeuse troupe a recruté plusieurs nouveaux : Kendji Girac, Amir ou encore les champions olympiques Estelle Mossely et Tony Yoka. S'ajoutent également plusieurs revenants d'envergure, tels Julien Clerc, Garou en encore David Hallyday. Et comme le veut tradition, des invités surprise seront dévoilés au dernier moment.

S'agissant des reprises figurant sur la play-list, RTL en dévoilent quelques-unes, juste pour mettre l'eau à la bouche : des classiques du répertoire français comme L'orage de Georges Brassens, des tubes plus récents comme Encore un soir de Céline Dion, ou des cartons internationaux comme la sublime ballade Hello d'Adele.