Les Enfoirés 2017 : D'autres membres de la troupe déclarent forfait

J-1 avant le coup d'envoi du nouveau spectacle des Enfoirés, mais c'est sans Pierre Palmade, Alizée ou Antoine Griezmann que se joueront les concerts programmés du 18 au 23 janvier prochains au Zénith de Toulouse.

Membre fidèle de la troupe des Enfoirés depuis 1993, Pierre Palmade a annoncé son absence sur sa page Facebook lundi 16 janvier. "Et bonjour tout le monde ! C'est Pierre ! C'est avec grand regret que je ne serai pas aux Enfoirés cette année à Toulouse ! Ils vont être privés d'un grand chanteur et d'un grand danseur mais je compte sur Michèle Laroque pour faire oublier tout ça ! Elle, elle y sera ! :) Je suis bien sûr de tout coeur avec eux et la cause ! Partie remise, à bientôt, Pierrot Palmade", a-t-il posté, sans révéler la raison de son absence, mais provoquant la tristesse de ses fans.

Beaucoup espèrent effectivement que sa participation aux Enfoirés n'est que partie remise, mais surtout qu'il n'est pas touché par des problèmes de santé comme son amie Mimie Mathy. La comédienne de 59 ans a récemment annoncé devoir se faire opérer du dos, intervention synonyme de forfait pour les Enfoirés 2017. " Ca a été une déchirure de renoncer aux Enfoirés" a-t-elle affirmé.