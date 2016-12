Estelle Mossely et Tony Yoka : Les champions amoureux rejoignent les Enfoirés

2017 : Mission Enfoirés sera le tout premier spectacle sans Jean-Jacques Goldman. Le chanteur, parti s'installer à Londres, s'en est allé, préférant "passer la main" aux plus jeunes. Grégoire et Mc Solaar se sont chargés d'écrire le nouvel hymne de la troupe. Le morceau a été baptisé Juste une p'tite chanson, en clin d'oeil à l'hymne devenu incontournable écrit par Jean-Jacques Goldman et sur lequel Coluche avait posé sa voix quelques mois avant sa mort.

Olivia Maunoury