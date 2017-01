Natasha St-Pier : La jeune maman, absente des Enfoirés, profite de Bixente

Devenue maman pour la première fois en novembre 2015, Natasha St-Pier a depuis doucement repris ses activités de chanteuse. Il faut dire que les premiers mois ont été difficiles car son fils Bixente devait être opéré à coeur ouvert. Aujourd'hui, elle profite de son garçon et a ainsi annoncé qu'elle ne prendrait pas part aux Enfoirés 2017.

Sur son compte Facebook, la sympathique chanteuse québécoise a répondu à ses fans qui se demandaient si elle serait présente auprès de ses copains des Enfoirés, pour leurs concerts qui se tiendront du 18 au 23 janvier prochains au Zénith de Toulouse. Réponse de la star : "Pour répondre à votre question, je ne serai pas sur scène avec les Enfoirés cette année mais avec Bixente on chante #AujourdhuiOnAPlusLeDroitNiDavoirFaimNiDavoirFroid #enfoires2017." Natasha St-Pier, qui semble avoir changé de coupe de cheveux en ce début d'année, a répondu en postant une photo d'elle et de son petit garçon, installés derrière un piano. C'est la deuxième année qu'elle rate les concerts des Enfoirés – l'an passé, elle venait d'accoucher – mais ses fans lui pardonnent sans doute de préférer passer du temps avec son bébé.

Cette édition 2017 des Enfoirés, la première sans Jean-Jacques Goldman, compte quelques absents, au grand désespoir des adeptes de la troupe. En effet, Pierre Palmade a annoncé qu'il ne pouvait pas être présent cette année (il était présent l'an passé mais était absent les trois années précédentes), tout comme Mimie Mathy qui doit impérativement se faire opérer du dos ( cependant elle avait été absente il y a sept ans pour une précédente opération) ou encore Alizée, qui sera absente pour la quatrième année pour une seule raison : La tournée de DALS qui tombe au même moment, et elle le déplore !

Heureusement, les fans pourront compter sur l'arrivée de Kendji et d'Amir, et sur le retour de Julien Clerc et de Garou, qui étaient absents l'an passé même s'ils avaient pu prendre part à l'enregistrement de l'hymne, Liberté. En outre, l'astronaute français Thomas Pesquet, actuellement en mission dans l'espace, a participé au à la chanson et au clip du titre de cette année Juste une p'tite chanson et une surprise devrait être prévue pour les spectateurs...

Enfin, un hommage à Goldman est prévu. "Il va y avoir un sketch sur Jean-Jacques, un hommage un peu raté, parce qu'on voulait lui rendre hommage mais on ne voulait pas faire un truc larmoyant, donc on va lui faire un hommage en humour, raté, donc un hommage désagréable", a confié Michaël Youn à RTL.

Thomas Montet