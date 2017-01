Les Enfoirés dévoilent leur hymne 2017, "Juste une petite C.H.A.N.S.O.N"

Les Enfoirés sont de retour sans Jean-Jacques Goldman mais avec un tout nouvel hymne pour promouvoir leur spectacle 2017. Ce vendredi 6 janvier, un extrait de ce nouveau single tant attendu de la troupe a été diffusé pour la toute première fois sur RTL.

Cette année, ce sont MC Solaar et Grégoire qui se sont chargés d'écrire et de composer à quatre mains une chanson 100% originale, Juste une p'tite C.H.A.N.S.O.N. Afin de donner de la voix sur cet appel à l'amour et à la solidarité, Les Restos du coeur ont pu compter sur le soutien d'une trentaine d'artistes. Parmi eux, une surprise des plus inattendues, l'astronaute Thomas Pesquet a enregistré un court passage depuis la Station spatiale internationale ! Gageons que les petits nouveaux de la cuvée 2017, Amir et Kendji Girac, ont eux aussi participé à l'enregistrement de ce titre.

L'hymne Juste une p'tite C.H.A.N.S.O.N sera bien sûr entonné du 18 au 23 janvier prochain au Zénith de Toulouse où se produiront Les Enfoirés avec le spectacle inédit Mission Enfoirés. Le concert sera comme toujours diffusé en mars prochain sur TF1.

Pour rappel, les bénéfices engendrés par la vente des places de concerts ainsi que par l'achat de CD et DVD sont reversés à l'association Les Restos du coeur, soutenue par des milliers de bénévoles sur le terrain. On compte sur vous !

Vous pouvez écouter l'extrait de ce nouvel hymne directement sur le site d'RTL.