Eric Dane face à la dépression : Le beau gosse de Grey's Anatomy à l'arrêt...

Eric Dane est à l'arrêt. A 44 ans, l'acteur qui a incarné le patron et petit ami de Phoebe Halliwell dans la série Charmed fait une pause. Alors qu'il était occupé par le tournage de la quatrième saison de son nouveau show, The Last Ship dont il a rejoint le casting en 2013 aux côtés de Rhona Mitra, il a dû suspendre ses activités pour une durée qui reste, pour l'instant encore, indéterminée.

"Eric a demandé à faire un break afin de pouvoir régler ses problèmes personnels. Il souffre de dépression et il a demandé aux producteurs quelques semaines d'arrêt, ce qu'ils lui ont gentiment accordé", a fait savoir son porte-parole dans un communiqué de presse transmis aux journalistes du magazine People.

Si l'on ignore les raisons exactes de son départ, son représentant a fait savoir qu'il "avait hâte de revenir", d'autant plus que selon les informations du magazine Variety, le show a été reconduit pour une cinquième saison.

Ce n'est pas la première fois que le célèbre interprète du Dr Mark Sloan, alias Dr Glamour dans Grey's Anatomy, rencontre des difficultés personnelles au cours de sa carrière. Il y a six ans, après son cancer de la peau, il s'était fait admettre en cure de désintoxication pour venir à bout de son addiction aux anti-douleurs.

Espérons pour le beau gosse, marié depuis 13 ans à la belle Rebecca Gayheart de la série Beverly Hills, qu'il se remettra rapidement sur pied et retrouvera son beau sourire. D'ici là, il pourra sans doute compter sur le soutien de sa charmante épouse, avec qui il partage deux petites filles - Billie Beatrice (7 ans) et Georgia Géraldine (5 ans).

Coline Chavaroche