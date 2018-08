Estelle Denis a harcelé cette star quand elle était ado

Ce 23 août 2018, Estelle Denis était l'invitée du Club de l'été sur Europe 1.

Lors de son interview, la célèbre animatrice et journaliste sportive de 41 ans a notamment révélé qu'elle avait déjà "harcelé" une célébrité dont elle était très fan. Face à Eva Roque, la compagne de l'ancien sélectionneur de l'équipe de France de football Raymond Domenech a dévoilé : "Yannick Noah, c'était mon idole d'enfance absolue ! Il habitait en plus à 5km de chez moi, j'habitais en banlieue parisienne et j'allais tout le temps chez lui, il habitait à Nainville-les-Roches. Je l'ai un peu harcelé. Aujourd'hui, ce ne serait pas possible, je pourrais faire de la prison !"

Et Estelle Denis de poursuivre son récit à propos de ses virées chez le joueur de tennis de 58 ans (vainqueur de Roland-Garros en 1983) devenu chanteur : "Je l'ai totalement harcelé et un jour il était chez lui, avec ma meilleure amie on était là, et il nous a offert des raquettes et tout, c'était extraordinaire. Moi j'étais tellement contente ! Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas de portable, je n'avais pas prévenu mes parents, quand je suis rentrée à la maison je me suis fait engueuler... Mais c'était mon idole quoi !"

Une interview à retrouver en intégralité sur le site d'Europe 1.