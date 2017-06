Ethan Farmer : Le musicien se poignarde lui-même, sous l'emprise de substances

Spécialiste des faits divers et dérapages de stars, le site TMZ.com a mis la barre haut avec cette information publiée il y a quelques heures : Ethan Farmer, bassiste de renom qui a notamment enregistré pour Aretha Franklin et Janet Jackson et accompagne en tournée Lionel Richie ou les New Kids on the Block, a complètement disjoncté mardi 29 mai 2017.

Les secours ont dû intervenir en urgence vers 22 heures dans un appartement de San Fernando Valley (Californie) après que le musicien de 42 ans s'est lui-même poignardé à de multiples reprises, sur tout le corps. Alors qu'il consommait avec des amis des gâteaux à la marijuana, Ethan Farmer a soudain été pris d'un accès de violence contre lui-même. A leur arrivée sur les lieux, les urgentistes ont constaté qu'il saignait abondamment et l'ont emmené à l'hôpital, où il se trouvait encore vendredi soir, trois jours après. Ses jours ne sont toutefois pas en danger, puisque TMZ a pu le contacter et lui parler. Mais l'intéressé, qui se rétablit, ne souhaite toutefois pas commenter l'embarrassant incident...

Egalement connu sous le pseudo EBASSMAN, Ethan Farmer, originaire de Chicago et installé à Los Angeles, est un bassiste de référence du monde la musique américaine depuis la fin des années 1990. Il a collaboré, en studio ou en tournée, avec des artistes tels que Christina Aguilera, Macy Gray, Janet Jackson, Destiny's Child, Justin Timberlake, Babyface ou encore Nicole Scherzinger. Protagoniste du programme télé Rock the Cradle sur MTV, il a par ailleurs publié en son nom les albums Wine & Strings et Farmer's Vineyard.