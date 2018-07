Eugenie d'York publie la radio de sa colonne : une photo qui impressionne !

Parfois, une image vaut mieux que mille mots et c'est une maxime qu'Eugenie d'York a choisi de faire sienne, dimanche 1er juillet 2018, en partageant sur son compte Instagram la photo choc de... sa colonne vertébrale.

À l'occasion de la Journée internationale de sensibilisation à la scoliose, la fille cadette du prince Andrew et de Sarah Ferguson, âgée de 28 ans, a publié la radiographie de son dos à l'époque où, pour remédier à cette déformation de la colonne, on lui avait mis broches et vis. Impressionnant !

"Je suis très fière de partager ma radio pour la toute première fois. Je veux aussi rendre hommage au personnel incroyable du Royal National Orthopaedic Hospital, qui oeuvre sans relâche pour sauver des vies et faire que les gens aillent mieux. Ils m'ont permis d'aller mieux et je suis enchantée d'être pour eux la marraine du Redevelopment Appeal [un appel de fonds afin de financer la rénovation et la modernisation de cette institution du secteur médical outre-Manche, NDLR]", écrit-elle, joignant un lien vers la page du site officiel de l'établissement sur laquelle elle raconte, dans une vidéo de près de quatre minutes, sa propre histoire. Un témoignage émouvant, incluant celui de son père le duc d'York, où elle confie aussi bien sa peur de l'opération, après le diagnostic formulé alors qu'elle avait 12 ans, que ses chaleureux souvenirs de la manière dont les équipes de l'hôpital se sont occupées d'elle. Eugenie a par ailleurs déjà évoqué le soutien très important de sa soeur aînée la princesse Beatrice, qui a eu pour sa part maille à partir avec un autre problème : la dyslexie.

Au cours de l'intervention, qui dura huit heures, les chirurgiens implantèrent à Eugenie d'York des tiges de titane de vingt centimètres de part et d'autre de la colonne vertébrale et des vis de cinq centimètres dans la nuque. "Après trois journées en soins intensifs, j'ai passé une semaine dans une unité et six jours en fauteuil roulant, mais je marchais de nouveau, après cela", conclut-elle. En souvenir de ces jours qui ont changé sa vie, la princesse Eugenie a ainsi décidé de s'engager dans la levée de fonds vitale pour l'avenir du RNOH : "Il y a une disparité très frappante entre la qualité de service du RNOH et la qualité des bâtiments dans lesquels le personnel travaille. Quiconque visite le site de Stanmore peut voir immédiatement pourquoi il faut de toute urgence un nouvel hôpital", souligne-t-elle.

Les abonnés de la princesse ont plébiscité son initiative et certains ont même partagé en écho leur expérience de la scoliose, notamment des mères de famille parlant de leurs enfants, de l'âge qu'avait Eugenie à l'époque.