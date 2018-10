Eurovision Junior 2018 : Une gagnante de The Voice Kids représente la France

Après quatorze longues années d'absence, la France est de retour au concours Eurovision de la chanson junior qui se déroulera à Minsk (Biélorussie), dimanche 25 novembre 2018. Une compétition diffusée en direct sur France 2 à partir de 16 heures et qui oppose vingt pays.

Si jusqu'ici, on ignorait qui allait représenter la France, la deuxième chaîne a officialisé la nouvelle par voie de communiqué ce lundi 15 octobre 2018. Nous avons donc appris que c'est Angelina, 12 ans, qui a été sélectionnée par la délégation française, désormais présidée par Steven Clerima. Et son visage ne vous est probablement pas inconnu puisque la fillette a participé et remporté la saison 4 de The Voice Kids, en 2017.

C'est avec le titre Jamais sans toi qu'elle tentera de s'imposer, une chanson qui mêle le français et l'anglais. Espérons qu'elle fera aussi bien voire mieux que le dernier représentant de la France Thomas Pontier. Le jeune homme s'était hissé à la sixième place du classement avec le tube Si on voulait bien.