Eva Longoria complètement folle de Santiago, bébé canaille à l'aéroport

Pour certaines mamans, les voyages longue distance, qui plus est en avion, représente une source de stress. Pas pour Eva Longoria.

Peu de temps après la naissance de son fils Santiago, qui fêtera son premier anniversaire le 19 juin 2019, la célèbre actrice américaine de 44 ans a repris le chemin des tournages. Pas seulement en temps qu'actrice mais en tant que productrice et réalisatrice. Elle sera très prochainement à l'affiche au cinéma de l'adaptation de Dora l'exploratrice et multiplie également les projets pour le petit écran. Eva Longoria est productrice exécutive et guest star dans la série à venir Grand Hotel, elle a réalisé des épisodes de la série Black-ish et vient de dévoiler qu'elle travaille aussi sur un pilote de série : Glamorous. Un projet pour la chaîne CW, avec l'actrice Brooke Shields. Autant d'activités qui la pousse sans cesse à voyager et à visiter les aéroports.

Parce qu'elle ne se sépare jamais de la prunelle de ses yeux, son adorable fils Santiago, l'ex-star de Desperate Housewives enchaîne les déplacements aériens avec lui. Le 4 avril dernier, mère et fils ont été repérés à l'aéroport de Toronto, attendant un vol pour Los Angeles. Malgré la fatigue visible sur son visage, non-dissimulé derrière du maquillage, Eva Longoria a occupé avec amour son bébé. Petite canaille, Santiago a littéralement fait craquer sa maman.

Dans un récent message publié sur Instagram, l'ex de Tony Parker, remariée depuis mai 2016 à Jose Antonio Baston, a évoqué leurs voyages à deux. "Le meilleur partenaire de voyage, même si son visage dit le contraire", a-t-elle commenté en légende. La photo de Santiago sur sa valise avait justement été prise ce 4 avril.