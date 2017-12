EXCLU - Christian Quesada : Confidences sur sa perte de poids !

Avant de participer aux 12 Coups de midi, Christian Quesada vivait du RSA. Difficile pour le papa de Clément (6 ans) et Robin (7 ans) de se nourrir correctement. Mais grâce à l'émission, il a remporté 809 392 euros (argent et cadeaux confondus) et a donc pu changer de vie. Au fil des émissions, les téléspectateurs ont pu voir l'ancien Maître de midi se remplumer.

Une transformation physique sur laquelle Christian s'est exprimé au cours d'un Facebook Live accordé à Purepeople : "J'ai pris quelques kilos supplémentaires entre mon passage en juillet et maintenant. Je suis monté à +12 kilos. Là, je suis en phase descendante, enfin. J'en ai perdu 4 ou 5. Là, on va essayer de se stabiliser." Sa technique pour perdre du poids ? "Je mange à des horaires plus normaux (...). Quand j'ai commencé l'émission, j'étais vraiment maigre parce que je n'avais pas grand-chose à manger tous les jours."

Pour rappel, Christian Quesada a sorti son autobiographie intitulé Le Maître de midi. Il y revient sur son enfance, sa descente aux enfers ou encore sa participation aux 12 Coups de midi.

Propos exclusifs ne pouvant être repris sans la mention Purepeople.com.