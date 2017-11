Christian Quesada : Soirées de débauche, drogues... Sa descente aux enfers

Christian Quesada a une vie de rêve depuis la fin de son aventure dans Les 12 coups de midi (TF1). L'ancien Maître de midi, qui a remporté 809 392 euros (argent et cadeaux confondus) a eu la chance de voyager, il enchaîne les projets comme la sortie prochaine de son livre autobiographique Le Maître de midi (aux éditions Les arènes) et il a pu mettre ses fils Clément (6 ans) et Robin (7 ans) à l'abri de la pauvreté.

Une belle revanche pour Christian dont la vie n'a pas toujours été rose. Celui qui connaît le dictionnaire par coeur gagnait auparavant de l'argent grâce à ses participations à des jeux télévisés. Des gains qu'il a fini par utiliser à mauvais escient.

Il est en effet tombé dans la drogue et l'alcool comme il l'a rappelé à Thierry Demaizière, dans Sept à huit : "Beaucoup d'excès (...). À la fin, c'était vraiment des soirées de débauche. Et au bout d'un moment, je n'ai pas supporté ce rythme, j'ai vraiment pété un plomb et je suis tombé plus bas que bas que bas que bas. Je me suis retrouvé à la rue puisque je ne payais plus le loyer et je ne pouvais plus m'occuper de mon logement. Un jour, je suis arrivé chez moi et les huissiers avaient changé la porte de mon logement."

C'est cet épisode qui a constitué un véritable électrochoc pour l'ancien acolyte de Jean-Luc Reichmann. Des bouteilles ou encore des canettes s'accumulaient chez lui. Et ce n'est qu'en présence des huissiers qu'il s'est rendu compte "de l'état de délabrement dans lequel [il était] tombé". "J'ai dormi dans une station-service. (...). Quand il n'y a plus rien, on se demande ce qu'il y a après", a-t-il poursuivi.

Et de préciser que ce sont ses nombreuses connaissances qui l'ont maintenu en vie. Heureusement, en effet, un ami l'a aidé à sortir de cette spirale infernale : "Quand j'étais au fond du trou, j'ai la chance d'avoir un ami de longue date qui m'a tendu la main. J'ai pu me laver et manger."

La suite, tout le monde la connaît...