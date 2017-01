Jean-Luc Reichmann spoile l'élimination de Christian : La chaîne TF1 furieuse !

Jean-Luc Reichmann se serait attiré les foudres de sa chaîne !

Samedi 14 janvier 2017, les 4 419 000 téléspectateurs (soit 36,7% de part de marché) présents devant leur petite lucarne pour regarder Les 12 Coups de midi ont assisté à la défaite de Christian Quesada face à Claire, une étudiante de 29 ans. Une élimination pas vraiment surprise puisque Jean-Luc Reichmann l'avait annoncée par le biais de son compte Facebook la veille, à travers un bel hommage. "Après plus de six mois d'une aventure qui a bouleversé votre vie à tout jamais, ce samedi 14 Janvier Vous, le plus grand Maître de Midi de l'histoire des 12 COUPS, êtes éliminé. Vous que j'ai surnommé très rapidement 'le Professeur' tant j'avais le sentiment de prendre une leçon à chaque émission, êtes devenu le candidat à la plus grande longévité de l'Histoire des Jeux TV. Vous quittez ainsi les 12 Coups après 193 participations et une cagnotte record de 809 392€ que vous avez également fait gagner à nos téléspectateurs ... Ça fait rêver !", écrivait-il notamment.

Un message que TF1 est loin d'avoir cautionné selon les informations du Parisien. Le site écrit en effet qu'il a mis en colère la chaîne "au plus haut niveau". "C'est un manque de respect pour les téléspectateurs", a confié un cadre de la Une. L'équipe d'Endemol, qui produit Les 12 Coups de midi, serait également "atterrée". "Reichmann ne supportait plus que Christian lui vole la vedette. Il a voulu reprendre la main sur la communication. Mais ce n'est pas très malin de sa part", a déclaré un responsable.

Contacté samedi par Le Parisien, Jean-Luc Reichmann était injoignable.