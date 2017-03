EXCLU – Jessica Thivenin harcelée par un fan : "J'ai porté plainte"

Révélés respectivement dans Les Marseillais et Les Princes de l'amour (W9), Jessica Thivenin et Nikola Lozina ont rapidement vu leur notoriété exploser. S'ils n'ont aucun mal à vivre le fait d'être reconnus dans la rue, les tourtereaux doivent parfois faire face à des situations quelque peu déplaisantes.

Récemment, le beau brun – qui a craqué pour la médecine esthétique – a par exemple crié sa colère sur Snapchat après que des fans lui ont demandé une photo... alors qu'il dormait. "Je dormais et on est venus me déranger pendant mon sommeil. Comme je suis que très grincheux, ça m'a énervé", nous a-t-il expliqué au cours d'une interview exclusive, tout en précisant qu'il n'avait pas de mal à assumer la notoriété : "Je ne suis personne, vous savez. Je suis juste moi-même."

Si Nikola n'a jamais été confronté à un fan un peu trop insistant, Jessica ne nous a pas caché avoir déjà été harcelée : "Oui, j'ai eu un mec un peu insistant qui a eu mon numéro de téléphone et qui harcelait aussi un peu tous les Marseillais. J'ai porté plainte contre lui et j'ai bloqué son numéro. C'est un peu relou, il voulait juste être ami avec nous, mais non en fait..."

Ses fans feraient donc mieux de ne pas dépasser certaines limites s'ils ne veulent pas s'attirer les foudres du beau brun.

