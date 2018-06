EXCLU – Magali Berdah kidnappée par son père : "Je ne fais pas son procès mais..."

Dans son livre intitulé Ma vie en réalité, Magali Berdah, patronne de l'agence Shauna Events et occasionnellement chroniqueuse dans Touche pas à mon poste (C8) et C'est que de la télé (C8), raconte son parcours et les difficultés qu'elle a rencontrées avant de devenir la femme accomplie qu'elle est aujourd'hui. Elle évoque ainsi un épisode traumatisant de son enfance : lorsqu'elle a été kidnappée par son père, qui n'avait "jamais fait attention à [elle]" et qui, du jour au lendemain, l'avait récupérée pour la changer d'école et avait fait passer sa belle-mère pour sa mère. Un épisode sur lequel elle revient en exclusivité au micro de Purepeople.com.

C'est en lisant son livre que le père de Magali Berdah a découvert le problème que cela avait constitué pour elle. "Il m'a appelée la dernière fois en me disant que j'aurais dû lui dire et qu'il aurait pu m'expliquer certaines choses. Mais je lui ai répondu que, peut-être, il aurait dû m'expliquer ces choses avant que j'aie 36 ans et que j'écrive un livre", confie-t-elle.

Et de justifier la manière dont, petite fille, elle a vécu les choses : "Quand on voit la police arriver dans une classe d'école, ça ne peut être que ça. Après, si lui me dit qu'il y a une autre raison, il est libre de me l'expliquer..."

Aujourd'hui, Magali Berdah a "tiré une croix" sur cette affaire. "Ce n'est pas un procès à mon père ou à qui que ce soit, ce ne sont pas des reproches mais un témoignage de vie, assure-t-elle. Moi j'ai écrit ce que j'ai vécu, ce que j'ai ressenti."

