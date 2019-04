EXCLU - Pierre Palmade : La justice va poursuivre l'homme qui a menti !

Jeudi 11 avril 2019, on apprenait avec stupeur la garde à vue au 1er district de police judiciaire, de l'humoriste et comédien de 51 ans, Pierre Palmade. Soupçonné de viol sur un jeune homme de 21 ans, rencontré dans un bar de la capitale et ramené à son domicile, il a rapidement été blanchi suite aux aveux de ce dernier. La justice a décidé de se saisir du dossier.

"Une enquête pour violences par une personne agissant sous l'emprise de stupéfiants et dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui pour le jeune homme et viol présumé contre le comédien, avait été confiée au premier district de la police judiciaire", apprenait-on dans Le Parisien. Le site de Closer apportait quelques précisions en dévoilant que le jeune homme, Abdelhamid H, se déclarait être un sans-papiers et qu'il avait aussi été placé en garde à vue dans le même temps. Si Pierre Palmade a été libéré dans la soirée sans aucune charge retenue sur cette accusation, l'accusateur est lui encore en garde à vue.

Ce vendredi 12 avril 2019, Purepeople.com est en mesure de confirmer que le jeune homme est dans de sales draps. A l'issue de la procédure d'enquête confiée à la Police Judiciaire, le parquet de Paris a décidé d'engager des poursuites à l'encontre de la personne ayant faussement accusé Pierre Palmade. Quant au comédien, nous confirmons également une information rapportée par Europe 1 selon laquelle une mesure de CRPC (Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité) sera engagée pour les seuls faits suivants : acquisition et usage de stupéfiant - il s'agit de cocaïne. Il sera jugé ultérieurement, la date n'étant pas encore connue.

Pour rappel, les faits se sont produits dans la nuit du mercredi 10 au jeudi 11 avril 2019, au domicile parisien de Pierre Palmade. L'humoriste "a appelé la police jeudi matin car son appartement avait été mis sens dessus dessous par cette deuxième personne. Quand les policiers sont arrivés, le jeune homme a justifié ces dégradations en disant qu'il avait été violé", a expliqué une source proche du dossier à l'AFP. Très rapidement, l'entourage s'est exprimé : "À ce stade de la procédure, on peut seulement indiquer que les policiers sont intervenus à la demande de M. Palmade, victime de menaces. Tout autre commentaire pourrait gêner le travail de la police."

Cette affaire intervient alors que le comédien de 51 ans s'apprêtait à reformer fin avril à Paris sa troupe de café-théâtre, créée en 2005 et dissoute en 2017.

Pierre Palmade reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à la clôture définitive du dossier.