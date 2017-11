EXCLU – Shirley (Secret Story 11) : Laura détestée, Kamila méchante... Révélations

Jeudi dernier, c'est Shirley que le public a décidé d'éliminer de Secret Story 11 (NT1), face à Barbara. Quelques jours plus tard, la jolie blonde a accepté de se confier à Purepeople à propos de son aventure.

Tout le monde était surpris lors des ton retour dans la maison. Ça te vexe ?

Non et ça ne m'a pas surprise. On voyait Barbara en finale dans la Maison, donc c'est clair que la petite nouvelle qui sort Barbara, ça pouvait être choquant. Après, qu'ils reviennent tous en mode gentils avec moi, ça c'était plus choquant. J'ai trouvé ça un peu ridicule.

Lors d'une quotidienne, tu as confié que le clan de la chambre du bas commençait à voir le vrai visage de la chambre du haut. Que disaient-ils dans leur dos ?

Ils parlaient beaucoup sur le dos de Laura. Elle était détestée. S'ils avaient eu la possibilité de la mettre tous les jours dans le sas, ils l'auraient fait. Ils ont aussi été hypocrites avec Barbara. Pareil pour Alain... En fait, ils clashaient tout le monde.

Quelle est la pire chose qu'ils aient dite ?

Par exemple Noré qui a dit : "De toute façon, ce que Barbara fait depuis le début, c'est lécher la ch**e de Laura."

Noré et Kamila sont-ils réellement des manipulateurs comme beaucoup le pensent ?

Manipulateurs, peut-être pas. Je pense qu'ils font juste leur jeu. Ils sont peut-être hypocrites avec certaines personnes, mais je n'irais pas jusqu'à dire qu'ils les manipulent.

Selon Marie, Kamila ne serait pas totalement naturelle dans l'aventure. Tu confirmes ?

Kamila est une fille gentille. Mais si on ne va pas dans son sens, rien ne vient plus et elle va sortir ses griffes. C'est à base d'insultes et de méchanceté gratuite. Ça m'a un peu choquée. Ce n'est pas la petite fille gentille que l'on voit à la télé.

Toujours selon Marie, Barbara ne serait pas non plus toujours naturelle.

Pour moi, elle est naturelle. On ne peut pas dire le contraire (rires). Je pense qu'elle s'assume clairement. Mais je pense qu'elle a l'habitude de la télé, donc c'est vrai qu'elle sait à quel moment faire certaines choses. Cela peut jouer en sa faveur par rapport à d'autres candidats.

Charlène et Benoît sont mauvais

Noré et Kamila ont-ils changé de comportement après avoir appris qu'ils étaient aimés à l'extérieur ?

Je ne sais pas s'ils étaient comme ça avant que j'entre dans la Maison et si on ne voyait pas leur vrai visage. Ou si le fait qu'on leur ait dit ça après notre arrivée [Cassandre, Benjamin et elle, ndlr] a amplifié leur confiance en eux. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'ils étaient comme ça dès le début. En tout cas, c'est clair que l'on n'aurait pas dû appuyer sur le fait qu'ils étaient appréciés.

La trahison de Charlène et Benoît t'a-t-elle réellement étonnée ?

J'y ai pensé, j'aurais pu le faire aussi. Mais je m'étais dit que s'ils le faisaient, tout le monde verrait leur vrai visage. Ce qui m'a surprise, c'est qu'ils m'ont dit avant le prime qu'ils ne voteraient pas pour moi.

Que penses-tu de leur jeu ?

Que c'est mauvais. Ils ne savent pas faire leurs missions, leur propre jeu et montrer leur vrai caractère. Benoît ça va encore, mais Charlène, on ne la voit pas.

Certains téléspectateurs t'ont trouvée transparente. Quelque chose à répondre ?

Je ne pense pas l'avoir été au début, mais seulement à la fin. Il n'y a que des couples dans la maison, donc c'est compliqué. Avec Barbara, on avait du mal à s'intégrer à tout ça.

D'où vient ta cicatrice au sourcil ?

Ce n'est pas une cicatrice. C'est mon sourcil qui devient blanc. Je suis allée voir des médecins et ils ne savent pas d'où ça vient. Ce serait peut-être dû à un choc émotionnel. Ça a commencé à apparaître il y a quatre ans.

Tu aimais bien Alain au début de ton aventure. Pas trop déçue qu'il soit finalement allé vers Laura ?

Pas du tout. Je l'aime beaucoup, mais c'est de l'amitié. Ce n'est pas du tout mon style. Je suis très contente qu'il se soit mis avec Laura.

Selon Tanya, il pourrait aimer les hommes. Quel est ton avis ?

Oui, Alain se rase les jambes, un peu trop même. Mais je doute très fortement qu'il soit homosexuel ou qu'il ait eu des aventures avec des hommes.

