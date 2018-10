EXCLU – Vahina Giocante : "Il n'y a aucune excuse à la cruauté..."

"Les affiches de PeTA cherchent à nous aider à renouer avec notre compassion, celle que la plupart d'entre nous ressent au fond de soi envers les animaux, ces êtres vulnérables qui ont besoin de notre protection. Mis face à une vache, un cochon et une poule accompagnés du slogan 'Je ne suis pas un bout de viande, je suis quelqu'un. Ne me mangez pas', nous sommes invités à refaire le lien entre le steak, l'escalope ou les lardons dans notre assiette et l'être sensible dont ils proviennent.

J'ai moi-même fais cette transition de déconditionnement en 2005, à la suite d'une projection du documentaire Earthlings et de la prise de conscience que cela a provoqué. La vision de ces images d'horreur a impacté ma rétine, mon cerveau et mon coeur avec une telle force qu'il m'était impossible d'associer le terme 'plaisir' avec la consommation de viande, je n'y voyais plus un plat mais un cadavre.

Dès lors, impossible de voir la viande comme autre chose que ce qu'elle est vraiment : la chair d'un animal qui a été confiné, mutilé, maltraité et finalement tué de manière violente et terrifiante. Ce sont des millions d'animaux qui sont abattus chaque jour en France pour notre consommation, alors que chacun d'entre eux est un individu sensible capable comme nous humains, de ressentir des émotions et de la douleur.

Il a fallu m'éduquer et débuter un chemin de conscience. Ma transition vers une alimentation végane a été progressive, freinée par des habitudes culturelles et l'impression fausse que ce ne serait pas aussi facile que ça l'a été. J'ai continué à m'exposer à des films documentaires comme Cowspiracy ou What the Health.

Depuis lors, ma vie entière a pris une direction différente : je m'informe, me positionne, fais entendre ma voix pour ces milliards d'êtres dont les hurlements de douleur ne nous parviennent que trop rarement et qu'il est insupportable d'entendre.

J'ai adopté un chien issu d'une ferme à viande en Corée du sud, et aujourd'hui elle est devenue une ambassadrice de la cause animale. Si vous trouvez inadmissible que l'on puisse consommer un chien, pour ma part je ne vois aucune différence entre ma chienne, une vache, une poule, un cochon et toutes les espèces que nous exploitons et consommons quotidiennement."