Famille royale d'Angleterre : Ça déménage au palais de Buckingham !

Après la mise en chantier du palais de Kensington en amont de l'installation définitive, en 2017, du prince William et de la duchesse Catherine de Cambridge avec leur personnel, c'est à présent au tour du palais de Buckingham de connaître un grand chambardement... qui n'est pas sans conséquences sur la vie de ses locataires royaux : la princesse Anne, qui y dispose d'un bureau, le prince Andrew et le prince Edward, qui ont la jouissance d'appartements privés et de bureaux, soit trois des quatre enfants de la reine Elizabeth II, vont d'ailleurs devoir temporairement vider les lieux !

Le fief royal à Londres, qui totalise la bagatelle de 775 pièces, va devoir subir à compter d'avril 2019 toute une série de réparations et de rénovations, lesquelles concerneront notamment l'aile Est, celle au balcon de laquelle la famille de la monarque apparaît chaque année en juin lors de la parade Trooping the Colour et occasionnellement lors d'heureux événements familiaux. De fait, la princesse royale, le duc d'York et le comte de Wessex, ainsi que son épouse la comtesse Sophie, vont devoir s'établir provisoirement au palais St James, tout proche.

Ce n'est rien en comparaison de quelque 120 membres du personnel royal qui vont devoir migrer vers les bureaux en open-space fraîchement rénovés de l'étage de combles de l'aile Ouest, qui était par le passé dévolu aux serviteurs. Il faudra aussi stocker pas moins de 10 000 oeuvres d'art pendant la durée des travaux !

"Les installations électriques, la plomberie et le système de chauffage du palais n'ont pas été modernisées depuis les années 1950 et la structure du bâtiment doit être remaniée de toute urgence pour prévenir tout risque, bien réel, d'une catastrophe qui entraînerait incendie ou inondation et occasionnerait des dommages incalculables", a expliqué un porte-parole.

Le coût global du programme des rénovations, qui s'étend sur dix ans et a été approuvé en 2016 par le Parlement britannique, s'élève à 369 millions de livres (416 millions d'euros), ce qui avait entraîné une augmentation significative du Sovereign Grant (l'allocation de fonctionnement allouée chaque année à la monarchie, à la charge du contribuable), de 41,9 millions de livres l'année précédente à 47,4 millions de livres.

Harry et Meghan, du palais de Kensington... au palais de Kensington ?

Pendant ce temps, les travaux de réfection complète (1,4 million de livres, soit 1,6 million d'euros) qui ont eu lieu sur la toiture de l'appartement 1 au palais de Kensington suscitent quelques spéculations : actuellement occupé par le duc et la duchesse de Gloucester, l'appartement voisin de celui (1A) où vivent les Cambridge accueillera-t-il bientôt le prince Harry et la duchesse Meghan, pour l'instant installés dans le Nottingham Cottage ? Une hypothèse accréditée par le fait que les Gloucester n'auraient plus besoin de temps d'espace, maintenant que leurs trois enfants sont tous partis fonder leur famille, et par le fait qu'ils auraient offert de libérer les lieux suite à l'annonce des fiançailles d'Harry et Meghan. Ces derniers pourraient toutefois aussi jeter leur dévolu sur l'appartement huit ou neuf. À suivre...