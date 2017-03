Kate Middleton et William : Colossal projet d'extension à Kensington Palace

La haie végétale qui a été récemment installée sur le terrain de Kensington Palace n'était que l'arbre qui cache la forêt : en vue de l'emménagement permanent à l'automne 2017 du prince William et de la duchesse Catherine de Cambridge avec leurs enfants George et Charlotte, un impressionnant chantier est en projet...

Sebastian Shakespeare, chroniqueur royal émérite pour le Daily Mail, en révélait ce week-end les contours : il s'agirait d'une gigantesque extension sur trois niveaux, dont deux souterrains, à l'arrière et sous l'Orangerie, bâtiment du XVIIIe siècle qui abrite un restaurant, à la manière de la partie immergée d'un iceberg. Sur le site du quotidien britannique est présenté un croquis qui permet de se faire une idée concrète du résultat envisagé.

Destinée à accueillir les bureaux du personnel (au niveau -1, doté de puits de lumière) et des espaces de stockage, cette extension, grâce à ses 1500 m² sur trois niveaux, permettrait de "libérer les suites du palais pour l'usage de la famille royale".

Mais avant de commencer à creuser sous l'Orangerie du palais de Kensington, qui avait abrité en juillet 2015 le mariage de Nicky Hilton et James Rothschild, encore faut-il que la commission de Kensington et Chelsea, qui a autorité en la matière, délivre le permis de construire demandé par l'organisme Historic Royal Palaces, en charge de la gestion des résidences royales non habitées. Or, la construction de niveaux résidentiels en sous-sol, prisée des rich and famous en mal de salle de sport ou de home cinema, fait l'objet de restrictions, mais il pourrait "y avoir une exception" concernant le projet royal. La commission devrait se prononcer d'ici à la fin du mois.

Reste à évaluer le coût du chantier... Une nouvelle dépense à la charge du contribuable alors que plus de 5 millions d'euros ont déjà été consacrés à la réhabilitation de l'appartement 1A du palais de Kensington, résidence officielle des Cambridge depuis 2013. Sans parler des importants travaux (dont un court de tennis) engagés à Anmer Hall, la maison de campagne à Sandringham, dans le Norfolk, où ils vivent au quotidien et qu'ils se préparent à quitter.

Rappelons enfin que le prince Harry vit lui aussi au palais de Kensington, occupant une habitation indépendante, le Nottingham Cottage, et que sa cousine la princesse Eugenie d'York doit s'y installer dans le courant de l'année avec son compagnon Jack Brooksbank, dans un autre cottage.