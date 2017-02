Les Cambridge : Kensington Palace en chantier pour protéger George et Charlotte

Moins de trois ans après avoir établi leurs quartiers principaux du côté de Sandringham (Norfolk), le prince William, la duchesse Catherine de Cambridge et leurs enfants George et Charlotte se préparent à délaisser cette maison cossue (Anmer Hall) offerte par la reine Elizabeth II qui avait été réhabilitée, aménagée et sécurisée au prix d'un énorme chantier. Nouvelle toiture, nouvelle cuisine, ajout d'une véranda, décoration intérieure intégralement refaite, et tracé des voies d'accès modifié : au total, la Couronne avait dépensé 1,5 million de livres (1,7 million d'euros) sur ses fonds propres pour en faire un havre de paix idéal pour les Cambridge.

Dans le courant de l'année 2017, la famille reviendra s'installer à plein temps dans sa résidence officielle, l'appartement 1A du palais de Kensington, à Londres. Les grands pourront ainsi mieux se consacrer à leurs activités royales tandis que les petits feront dans la capitale leur scolarité. On pourrait croire que tout est déjà en ordre pour les accueillir (plus de 5 millions d'euros avaient été consacrés à la réhabilitation des anciens appartements de la regrettée princesse Margaret après le mariage de William et Kate, qui n'y seront restés que quelques mois avant d'élire domicile à Anmer Hall), et pourtant, en prévision de cette installation durable, les grandes manoeuvres ont attiré l'attention : tout comme à Anmer Hall, le duc et la duchesse de Cambridge ont fait planter des arbres afin de se prémunir le plus possible contre les regards intrusifs.

Une équipe de jardiniers a en effet procédé à la mise en terre de nombreux conifères – des ifs, selon un spécialiste, qui poussent lentement mais peuvent dépasser les 10 mètres de hauteur – du côté ouest du palais afin de réaliser un véritable mur végétal de 250 mètres en L. Coût estimé de l'opération, à la charge du contribuable étant donné que Kensington est une résidence officielle de la famille royale, gérée par le Royal Household : au minimum 20 000 livres, soit un peu plus de 23 000 euros. La facture sera payée sur les deniers de la monarchie et non via le Sovereign Grant (la liste civile allouée au monarque, financée par le contribuable), a indiqué un porte-parole du palais. Tant que le couple ne fait pas construire un court de tennis comme à Anmer Hall...

Une précaution suffisante ?

À l'été 2015, le duc et la duchesse de Cambridge avaient exprimé très publiquement leur colère face au harcèlement dont leur fils le prince George, traqué par des photographes mal avisés, faisait l'objet à Londres. Cette mesure de protection, qui devrait contribuer à dissuader ce genre d'intrusion, profitera aussi aux autres résidents du complexe de Kensington Palace : le prince Harry, qui y occupe une habitation indépendante (le Nottingham Cottage) et pourra plus tranquillement y faire venir sa compagne Meghan Markle, mais aussi le prince et la princesse Michael de Kent, le duc et la duchesse de Kent, le duc et la duchesse de Gloucester. Il se dit que la princesse Eugenie d'York, qui dirige une galerie d'art, devrait venir s'y installer cette année.

L'autre actualité concernant Kensington, c'est bien entendu l'annonce faite par le prince William et le prince Harry d'une statue à l'effigie de leur mère la princesse Diana qui sera bientôt érigée dans le parc voisin.