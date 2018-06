Fanny (Secret Story 10) : La jeune maman participe une 4e fois à Secret Story !

Fanny Rodrigues, aperçue dans la 10e saison de Secret Story sur NT1, aime vraiment beaucoup la télé-réalité et particulièrement la Maison des Secrets.

En effet, celle qui avait pour secret d'avoir déjà participé deux fois à Secret Story (mais au Portugal !) vient en effet d'intégrer pour une troisième fois le jeu dans son pays de coeur où elle est établie avec son fiancé Joao et leur fils San Diego. Pour rappel, la jeune femme de 26 ans avait fait deux passages remarqués : en 2011, puis en 2013 dans une saison All Stars ! Cette fois, c'est pour une édition "Retrouvailles" que la jeune mère de famille a décidé de revivre enfermée quelques semaines dans La Casa dos segredos, loin de son fiston âgé de 1 an.

Le 30 mai 2018, en parallèle du lancement de l'émission, Fanny indiquait sur son compte Instagram à propos de cette participation : "À ce moment précis, vous êtes en train de me lire et je suis déjà enfermée à l'intérieur de la maison la plus surveillée du pays. Ce fut pour moi la décision la plus difficile à prendre ! Une décision que j'ai beaucoup méditée... C'est le défi le plus difficile de toute ma vie ! Je suis à l'intérieur de la maison mais mon coeur est dehors. (...) En tant que mère/femme, je vais me mettre à l'épreuve. Je sais que c'est pour notre bien futur ! Pour notre magasin, pour un nouveau projet qui vient... et parce que je n'ai rien à perdre. Je veux donc vous demander toute votre compréhension, votre affection, votre amitié et votre respect ! Je sais que je peux compter sur vous et j'espère ne pas vous décevoir."

Un message qui a reçu plus de 13 000 like, signe que la popularité de Fanny reste au top !